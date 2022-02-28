وزير التموين: «خلط الشعير بالقمح ينتج رغيف خبز ممتاز.. لكن منقدرش نزرعه»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القمح الأمريكي أصلب أنواع القمح والأغلى في العالم ويتناسب مع صناعات مثل المكرونة، بينما القمح الروسي والأوكراني لين، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت مناقصات جرت اليوم لتوريد القمح إلى مصر، كما أن مصر لديها تنوع في مصادر استيراد الأقماح وهناك 14 دولة تتيح توريد القمح، فضلا عن مقترح لخلط القمح مع الشعير لإنتاج رغيف الخبز.

مصر لديها تنوع في مصادر استيراد الأقماح

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة أجرت تجربة سابقا بشأن خلط القمح بالشعير بنسبة تصل إلى 10%، بعد اقتراحات من متخصصين، والنتيجة كانت خبز ممتاز وأفضل من الخبز المعتمد على القمح فعلا، متابعا: «الفكرة أن إنتاج الفدان من الشعير يبلغ طن، ولو زرعت الأرض شعير يبقى أنا برمي فلوسي، فضلا عن أن زراعة الشعير تحتاج إلى المطر»، كما أن مساحة الأراضي المنزرعة شعير تصل إلى 250 ألف فدان.

زراعة الشعير تحتاج مطر

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية: «معندناش شعير، الشركات تتعاون مع المزارعين لإنتاج المشروبات التي تعتمد على الشعير، مينفعش أوقف الصناعة القائمة على هذا الأمر»، موضحًا أن سعر القمح ارتفع بقيمة 100 دولار عالميًا، كما أن فاتورة استيراد الأقماح لمصر من الخارج تصل إلى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يعادل 18 مليار دولار للقمح المحلي المورد لوزارة التموين، ويتم العمل على تحقيق نوع من التوازن بين سعر القمح المحلي والمستورد.