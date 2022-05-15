علي جمعة خلال حفل إطلاق جائزة مصر الخير: حملة المناخ المستدام ستتجاوز الحدود المحلية

أعلن الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال كلمته على هامش احتفالية المؤسسة بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها الثالثة عام 2021 م، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وذلك للعام الثالث على التوالي، عن حملة جائزة ريادة العطاء الخيري للعام الرابع على التوالي لتكون حول موضوع «مناخ مستدام».

حملة المناخ المستدام

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن هذه الدورة الثالثة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام والتي جاءت حول «الصحة والرفاه» للوصول إلى خدمة الأهداف التي صدرت من الأمم المتحدة في التنمية المستدامة وعددها 17 هدفًا.

كما أوضح جمعة، أن حملة المناخ المستدام ستتجاوز الحدود المحلية وستصل إلى الإقليمية لنتعاون جميعا من أجل هذه المهمة العالمية وندعو الله تعالى أن يتقبل منا جهودنا ويجعلنا دائماً في الخير، موجهاً الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعمها الكبير للمجتمع المدني لأنها تعرف كيف تساعد هذا الجانب المهم في حياة المجتمع.

العمل الأهلي في مصر

وأكد أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت منافسة قوية بين أفراد العمل الأهلي في مصر من أجل الوصول لخدمة تلك الأهداف التي صدرت عن الأمم المتحدة وعددها 17 هدفا و«مصر الخير»، وأنهينا الدورة الثالثة باجتماعنا هذا من أجل أن نبدأ في دورة رابعة حول «المناخ المستدام».

وفي السياق نفسه، استعرضت الدكتورة إقبال السمالوطي، المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في كلمتها التي ألقتها خلال الفعالية أهداف الجائزة، مؤكدة أن هذا الموسم يُعد الثالث للجائزة التي يتم إطلاقها سنويا بالتركيز على أهداف التنمية المستدامة.

كما أوضحت المشرف العام على الجائزة وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن جائزة «مصر الخير» لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام تشتمل على 3 أقسام: الأول موجه للجمعيات الأهلية الرائدة لاختيار 3 جمعيات قاعدية أو وسيطة وليس الجمعيات الكبيرة، والثاني للمبادرات الشبابية التي تستهدف موضوع الجائزة، والثالث جائزة موجهة لرواد العمل الأهلي الذين لهم إسهامات متميزة في المجال التنموي.

جائزة مصر الخير

وأشارت السمالوطي إلى أن الجائزة تأتي إيمانا من مؤسسة «مصر الخير» لزيادة فعالية ومساهمات المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيقا رؤية المؤسسة مصر للوصول إلى تنمية مجتمع تكافلي ينمو ذاتيا، مضيفة: «كما تسعى المؤسسة من خلال الجائزة إلى توفير بيئة محفزة للعمل الأهلي والتركيز على النماذج الناجحة من جمعيات ومؤسسات أهلية وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة والتشجيع على تكرار تلك النجاحات والحفاظ عليها».