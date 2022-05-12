مصر الخير تطلق حملة لتوعية 5 آلاف منظمة أهلية بقضية تغير المناخ

دشن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، حملة لتوعية العاملين بالعمل الأهلي المحلي والعربي بمخاطر التغيرات المناخية، و دورهم فى مواجهة تلك التغيرات تحت عنوان حملة «مناخ مستدام».

حملة مناخ مستدام

وقال السيد محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن هذه الحملة تأتي إيماناً من مؤسسة مصر الخير بأن القطاع الأهلي هو أحد أضلاع مثلث عملية التنمية بالشراكة مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

التوعية بقضية التغيرات المناخية

وأوضح عبد الرحمن، أن الحملة تعد حملة تنموية إقليمية حول التوعية بقضية التغيرات المناخية و دور العاملين بالعمل الأهلي في الحد من تلك التغيرات، مشيراً إلى أنه تم إطلاقها من قبل منصة تنموي 2030 التابعة لبرنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

وتأتي الحملة تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية و المنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد للمؤتمر الدولي COP 27 والمقرر عقده فى نوفمبر من العام الجاري 2022 .

ةقال محمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن حملة «مناخ مستدام» ستحمل شعار «منظمات أهلية فاعلة فى قضايا المناخ» و ذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مع المنظمات الأهلية و العاملين بالعمل الأهلي متمثلة فى النشاط الأول والخاص بإطلاق جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام – الدورة الرابعة، و النشاط الثاني : المتمثل في تنظيم عدد من الموائد مستديرة للخبراء وممثلي المنظمات الاهلية حول دور منظمات العمل الاهلي في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعني بالعمل المناخي، والنشاط الثالث المتمثل في تنظيم جلسات لرواق رؤية مصر 2030 التى تهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من هذه المخاطر والتكيف معها.

ويتمثل النشاط الرابع في رفع الوعي بقضية المناخ لممثلي 5 آلاف منظمة اهلية في كيفية مواجهة التغيرات المناخية، ويركز النشاط الخامس على رصد ممارسات منظمات العمل الأهلي في مجال مواجهة التغيرات المناخية علي مستوى القطر المصري.

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

وأضاف ممدوح، أن الحملة ستبدأ من شهر مايو الجاري وتستمر حتى آخر العام 2022، حتى انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 والمقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر هذا العام.

جدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها برعاية وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الدولة لشئون البيئة والمبادرة الرئاسية إتحضر للأخض ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والشبكة العربية للمنظمات الاهلية.