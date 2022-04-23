مصر الخير: مستشفى الغسيل الكلوي يضم 4 طوابق وقسم للأطفال و35 جهازا

قالت مؤسسة مصر الخير في بيان إنها تولي هتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي نظرا لما يعانيه المريض من عبء المرض والذي يؤثر بشكل كبير على حياته والوظائف الحيوية لجسمه .

مصر الخير: نولي اهتماما خاصا بمرضي الفشل الكلوي

وأوضحت الدكتورة عفاف الجوهري ، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن مؤسسة مصر الخير تولي اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي للتخفيف عنهم وعن آلامهم وهو ما دفع المؤسسة لإنشاء مستشفي جديد للغسيل الكلوى بالمهندسين، في محاولة منها لتخفيف الأوجاع والمشقة التي يتكبدها مرضي الفشل الكلوي سواء من جراء الإصابة بالمرض أو عبء البحث عن مراكز للعلاج تكون قريبة، ما يزيد من معاناة مرضى الفشل الكلوي، ولذلك أطلقت مصر الخير حملتها لدعم هؤلاء المرضي لمساندتهم في محنة المرض.

35 جهازا في المستشفى

وأضافت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أن طاقة المستشفى الجديد الذي تقوم مؤسسة مصر الخير بإنشائها 35 جهازا تعمل 3 نوبات تشغيل يوميا، ويضم قسم خاص للغسيل الكلوي للأطفال، ويتكون المبنى من 4 طوابق سوف يتم تخصيصه بالكامل لصالح مرضي الفشل الكلوى.

وأوضحت إن موقع مستشفى الغسيل الكلوي متميز وسيتم توجيه كافة خبرات مؤسسة مصر الخير في هذا المجال لنجاح التجربة وتكرارها، استمراراً لدور المؤسسة الهام والحيوي في هذا المجال، حيث استطاعت دعم مرضى الفشل الكلوي بأكثر من مليون جلسة غسيل كلوي خلال السنوات العشر الأخيرة، عبر دعم مراكز الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية بأجهزة تؤدى 120 ألف جلسة غسيل سنويا.

وأضافت: «دعمت المؤسسة أكثر من 95 عملية زراعة كلى، كما أن المؤسسة لديها مركز للغسيل الكلوي تقوم بكامل إدارته وتشغيله في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والذي يعد من قصص نجاح المؤسسة، وندعم مركزان آخران أحدهما في الفيوم والآخر في البحيرة أيضا بالأجهزة ومصروفات التشغيل ومستلزمات الغسيل شهريا.وأشارت إلى أن المؤسسة بالإضافة إلى ما تقدمه من مساعدات في العلاج تتبنى أيضا برنامجاً كاملاً للتوعية وحث المواطنين على الفحص بغرض الاكتشاف المبكر للمرض، بهدف خلق وعي صحي قوى بمشاكل الكلى وكيفية تجنبها».