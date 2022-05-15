«الوطنية للصحافة» تنعى صلاح منتصر: صاحب بصمة متميزة

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، رئيساً وأعضاءً، الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر، الذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع المرض.

الوطنية للصحافة تنعى صلاح منتصر

وقال «الشوربجي» في بيان، إن الصحافة المصرية فقدت اليوم قامة صحفية كبيرة، وصاحب بصمة صحفية متميزة وتاريخ مهني حافل يشهد له القاصي والداني، إذ تقلد العديد من المناصب على مدار تاريخه.. كان عضوا بمجلس الشورى، وعضوا بالمجلس الأعلى للصحافة، كما تولى منصب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.

وتتقدم الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الكاتب الصحفي، ولأسرة جريدة الأهرام والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل، أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.