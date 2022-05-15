بعد فيلم «نمبر وان».. 4 أعمال جمعت محمد رمضان بالمخرج ياسر سامي

أعلن الفنان محمد رمضان، مساء أمس، بدء تصوير فيلمه الجديد «نمبر وان»، الذي سيتعاون فيه مع المخرج ياسر سامي، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وهذا العمل ليس الأول الذي يجمع بين الثنائي الفنان محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، لكن سبق وتعاونا سويا لأكثر من مرة في تجارب فنية متنوعة، على صعيد الغناء والدراما حققت نجاحات كبيرة.

تجارب محمد رمضان مع ياسر سامي

أولى التجارب التي جمعت بين الفنان محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، كان عمل درامى وهو مسلسل «نسر الصعيد» الذي تعاون فيه مع عدد من الفنانين، كان من بينهم درة وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ومها أبو عوف وسيد رجب ووفاء عامر ودينا وعدد آخر من الفنانين.

وبعد ذلك تعاونا مجددا من خلال فيديو كليب بعنوان «مافيا» وبمجرد طرح هذا الفيديو كليب، حقق نجاحا كبيرا مع الجمهور، وتفاعلوا معه، خاصة مع الرقصة التي قدمها رمضان خلال الفيديو كليب، وجعلت الجمهور يقلدها.

محمد رمضان وياسر سامي يجددان التعاون

ثم كررا تجربة الفيديو كليب مرة أخرى، من خلال أغنية بعنوان «باي باي ثانوية»، وأيضا حققت نجاحا كبيرا، الذي تعاون فيها مع المؤلف إسلام شندي، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 17 مليون مشاهدة.

حتى وصلا إلى العمل الرابع الذي يجمعهما، لكن اختار الفنان محمد رمضان والمخرج ياسر سامي، أن يكون العمل هذه المرة سينمائي من خلال فيلم «نمبر وان»، الذي بدأ التحضير له بالفعل.