نقابة الصحفيين تنعى صلاح منتصر: الصحافة فقدت أحد أعمدتها خلال نصف قرن

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة باسم جموع الصحفيين المصريين ببالغ الأسى والحزن، الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صلاح منتصر رئيس مجلس إدارة دار المعارف الأسبق وأحد أهم كتاب «الأهرام».

نقابة الصحفيين تنعى صلاح منتصر

وقالت النقابة في بيان لها إن برحيله فقدت الصحافة المصرية واحدًا من أبرز رموزها وأعمدتها خلال نصف القرن الأخير، ظل خلالها نموذجا للعطاء والتفاني في خدمة بلده ومهنته السامية، وساعيا طوال الوقت للاجتهاد والابتكار، ولم يكن فقط صاحب "مجرد رأي"، بل كان مبادرا بآراء عديدة سديدة ترتكز دوما على الحكمة والرصانة.

وتوجه نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى أسرة الراحل الكبير وأصدقائه ومحبيه وتلاميذه وإلى مؤسسة الأهرام والجماعة الصحفية بخالص العزاء والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يغفر للفقيد ويدخله فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.