المشدد 10 سنوات لموظف وسنة لتاجر لحيازتهما مواد مخدرة ببنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على موظف بالمعاش، وسنة لتاجر، لحيازتهما مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاحين ناريين «فرد» و«بندقية» خرطوش بالمخالفة للقانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، رئيس محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، وعضوية المستشارين أحمد عبد القادر عوض وسامح عبد الوهاب كليب، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة

وكان المستشار فخري خيري المحامي العام لنيابات شمال بنها، قد أحال كلا من «حسن ر ع» موظف بالمعاش، و«رجب ط» تاجر دواجن، لمحكمة الجنايات لحيازتهما مخدر الهيروين بقصد الإتجار وسلاحين بندقية وفرد خرطوش و6 طلقات نارية بدون ترخيص لحماية تجارتهما، وقررت المحكمة حبس الأول 10 سنوات سجنا مشددا وغرامة 100 ألف جنيه، والثاني سنة، ومصادر المواد المخدرة والسلاحين الناريين.

تفاصيل ضبط المتهمين

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في قرية ميت العطار مركز بنها، لحيازتهما الهيروين المخدر والأسلحة النارية بعد أن دلت التحريات على إتجارهما في المواد المخدرة وحيازة السلاح لحماية تجارتهما.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازة المخدرات والسلاح بقصد الإتجار وحماية تجارتهما الآثمة، حيث تم ضبطهما بمداهمة وكرهما وضبطهما قبل ترويج المخدرات على عملائهما، وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما والتجديد لهما حتى أحيلا لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسهما بالسجن المشدد وتغريم الأول 100 ألف جنيه، والثاني 500 جنيه لما أسند لهما من اتهامات.