جنايات بنها تقضي بإعدام عاطلين أنهيا حياة طفل أمام والده

صدقت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية، على حكم الإعدام لعاطلين، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بإعدامهما بتهمة قتل طفل لسرقة دراجة نارية من والده على طريق ميت السباع، بدائرة مركز شرطة بنها، حال قيام المتهمين باستيقاف والد المجني عليه لسرقة دراجته النارية، لكنه رفض، فأطلقوا الرصاص عليه، فاستقر عيار ناري في جسد نجله الذي كان يستقل الدراجة خلفه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل ماهر هلال، وعضوية المستشارين مجدي شفيق وسامح عبد الوهاب وأحمد محمد عبد القادر عوض، وأمانة سر محمد الخضرا ولطيف عبد الجواد.

أمر إحالة المتهمين

وتضمن أمر إحالة المتهمين، وهما «محمد غ» 42 سنه و " محمد أ " 26 سنه لمحكمة الجنايات انهما قتلا المجنى عليه ويدعى " شريف ه " 9سنوات من غير سبق إصرار أو ترصد حيث قام الثانى بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية" فى وجة والد المجنى عليه حال استقلالهما دراجة نارية على طريق ميت السباع دائرة مركز شرطة بنها لسرقة الدراجة منه كرها عنه إلا أن والد المجنى علية رفض الانصياع لطلب المتهمين وأسرع محاولا الفرار.

تفاصيل الجريمة

فقام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش" فأحدث إصابة الطفل ولقى مصرعة كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.

كان مدير أمن القليوبية تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام بوصول " شريف ه " 9سنوات مصاباً بطلق خرطوش، إلا أنه توفى خلال تقديم الرعاية اللازمة له.

وانتقلت قوة أمنية وتبين أن والد المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع بدائرة المركز فقام كلا من " محمد غ " 42 سنه و " محمد أ " 26 سنه عاطلان باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهروا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهم، وحال فراره قام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فأصاب نجله الذى كان مستقلا خلفه على الدراجة النارية، وعند نقله للمستشفى توفى خلال تقديم الإسعافات اللازمة له.

القى القبض على المتهمان وبحوزتهما بندقيتين خرطوش والية واحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فاصدرت المحكمة حكمها السابق.