 لوحة مواريث وشهادة العم ونفي.. مشاهد من محاكمة قاتل نجلي شقيقه

شهدت محاكمة قاتل نجلي شقيقه في كفر الشيخ، والتي نظرتها الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤوف شرف، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، اليوم عددا من المشاهد في حضور المتهمين.

ووجه رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ سؤالاً للمتهم الأول، وهو «محمد .ع»، 48 عاما، سؤالا قائلا، هل قتلت نجلي شقيقك؟، ليجيب المتهم الأول بالنفي، ليكرر السؤال مة أخرى على نجل المتهم وهو المتهم الأخر ونجله «أحمد»، 19 عاما، لينفي.

عم الضحايا: الطمع السبب واللي محبوس أخويا واللي ماتوا ولاد أخويا التاني

كما استمعت المحكمة لعم الضحايا الآخر، وهو راشد الحنفي، حيث أكد أن شقيقيه قاما بتقسيم الميراث بينهما منذ قرابة الـ10 سنوات، لكن القاتل ونجله عادا ليفتحا الأوراق القديمة من جديد: «هما قسموا الميراث ومعرفش إيه حصل علشان محمد وابنه يفتحوا الموضوع تاني، كل واحد عارف ورثه ومحدش ليه حاجة عند التاني».

أضاف عم الشقيقين الضحايا وشقيق المتهم قائلا: «الخلافات بدأت من 5 سنين بسبب طمع محمد في أنه عاوز ياخد المزرعة من أخويا أحمد وولاده، ويوم الجريمة جريت على صوت والناي بتقولي ألحق أخوك أحمد وولاده انضربوا بالنار، روحت لقيت فيه جريمة بتحصل عيال أخويا الاتنين ماتوا واخويا اتصاب، واخويا التاني أهو داخل قفص الاتهام هو وابنه، القاتل اخويا واللي ماتوا ولاد اخويا وعيلتي ضاعت».

دفاع الضحايا يطالب بتوقيع أقصى عقوبة: قتلهما عمدا

بينما طالب فريق الدفاع بالحق المدني هيئة المحكمة بتوقيع القصاص العادل على المتهمين وذلك لقيامهم بقتل أبناء شقيق المتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء من بين المشاهد داخل المحكمة، قيام دفاع المتهمين بحمل لوحة مواريث تضمنت تقسيم حدود المواريث، وكيف حصل كل فرد على ميراثه، مدافعا عن موكله قائلا: «مكانش عنده نية القتل، ده من أعيان القرية ومش محتاج، لكن عمل كدة بعدما جرى إهانته من شقيقه وأولاده أمام المواطنين وتعدوا على كرامته علشان كدة عمل اللي عمله».

لم تخل جلسة المحاكمة من بكاء والدة القتيلين، وانهيارها على ابنيها الذين راحا ضحية غدر عمهما وفق قولها: «عيالي راحوا غدر وفي لحظة واحدة، تركولي فراغ وقلة حيلة، وجوزي اخرس وكان ولادي إيديه ورجليه، وأخو زوجي أذاقنا العذاب ولم ىيحفظ الجميل وقتل ولادي».

سبب إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ

واجلت المحكمة محاكمة المتهمين ليوم ى17 مايو الجاري وذلك للنطق بالحكم عقب الاستماع لباقي أقوال شهود الإثبات، ووقف المتهمان «محمد .ع»، 48 عاما ونجله «أحمد»، 19 عاما، في قفص الاتهام ولم يستطيعا رفع رأسيهما في ذويهما .

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ أحال المتهمين إلى لمحكمة الجنايات لأنهما في يوم العاشر من شهر يوليو من عام 2021 بدائرة مركز سيدي سالم، قتلا المجني عليهما، نجلي شقيق الأول، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية، وعقدا العزم على قتلهما، وذلك على إثر خلافات معهما على الإرث، وذلك داخل المزرعة السمكية.