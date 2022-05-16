محل عطور بالفيوم يوزع عبوات مجانية على عمال الديليفري: «بيشقوا ليل ونهار»

«عدة شباب يمسكون في أيديهم أطباقا ممتلئة بعبوات عطور لتوزيعها على المارة بالمجان»، كان هذا التصرف حديث أهالي محافظة الفيوم خلال الأيام الماضية، متسائلين كيف يتم توزيع هذه العبوات مجانا على عمال الديلفري تحديدا لإدخال البهجة والسرور عليهم، نظرا للمشقة التي يتحملونها أثناء عملهم ليلاً ونهاراً بحثاً عن لقمة العيش، وهو ما تسبب في فرحة عارمة بينهم.

ليست المرة الأولى

محمود حيرم، صاحب محل عطور بمدينة الفيوم، وصاحب الفكرة، قال إنّ هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا التصرف، موضحا أنه في أحد الأيام شديدة البرودة وكانت الأمطار تهطل بغزارة، لاحظ استمرار عمل عُمال التوصيل «الديلفري» رغم صعوبة الطقس واختباء الجميع في منازلهم، فقرر إدخال البهجة والسرور عليهم من خلال عمله، فقام بعمل عبوات «عطور» ووزعها عليهم بمساعدة من يعملون معه.

المبادرة أسعدت قلوب الكثيرين

«حيرم» كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فوجئ بسعادة وفرحة عارمة لم يكن يتوقعها من عُمّال الديلفري الذين حصلوا على عبوات العطور رغم بساطة الهدية، مُشيراً إلى أن الفرحة التي رآها في أعينهم جعلته يفكر في تكرار الفكرة مجدداً من باب إدخال السرور على الآخرين.

توزيع العطور أثناء العيد

وأشار إلى أنّه وجد الكثيرين خلال أيام عيد الفطر يوزعون الحلوى والشيكولاتة أو الألعاب، فقام بعمل 250 عبوة عطر، وقرر توزيعها عقب انتهاء صلاة عيد الفطر وبالفعل بدأ في تنفيذها العيد الماضي، موضحاً أن الجميع كانوا خائفين في البداية من أن تكون مخدر بهدف السرقة، ولكن حينما كانوا يخبرونهم أنها هدية من محل عطور كانوا يأخذونها ويشكرونهم كثيرا.

فرحة مُسن بالعطر جعلته يبكي

ولم ينس «حيرم»، حين أعطى عبوة عطر لشخص مُسن، ففتحها واستنشق رائحتها وفرح بها كثيرا، فظل يدعو له لوقت طويل حتى انهمرت الدموع من أعينهم بعدما شاهدوا فرحته الشديدة، بالإضافة إلى آخر كان حاملاً طفله حديث الولادة بين يديه واعتبر أنّها رزق المولود الجديد.

توزيع عطور بقيمة الدعاية

وكشف صاحب محل العطول أنّه دائماً ما كان ينفق مبالغ مالية ضخمة على الدعاية للمحل الخاص به، فقرر استغلال تلك الأموال في إدخال السرور على قلوب الجميع، بالإضافة إلى أنّها ستكون دعاية أيضاً للمحل، ولكن يستفيد بها الكثيرين، مُشدداً على أنّه مستمر في توزيع العطور على الفئات المستحقة أو البسيطة.

مفاجأة في عيد الأضحى

واختتم «حيرم» حديثه بأنه يستعد الآن لتحضير عدد كبير من عبوات العطور لتوزيعها على عُمال النظافة، كما يقوم بتجهيز عبوات أخرى لتوزيعها خلال عيد الأضحى المبارك.