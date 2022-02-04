دراسة جدوى مشروع عطور ومستحضرات تجميل.. أرباح تزيد عن 90 ألف جنيه

كشفت دراسة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن مشروع تجارة عطور ومستحضرات التجميل، يحقق صافي أرباح سنوية يصل إلى 62.956 ألف جنيه، في السنة الأولى من بدايته، إذ تعتبر العطور والمستحضرات المستخدمة في التجميل، من بين الاحتياجات الضرورية في المجتمع، للتغير المستمر في الأذواق، وتعدد المواسم المناسبات على مدار العام، وانتشار مراكز التجميل على مستوى الجمهورية.

هدف مشروع تجارة العطور ومستحضرات التجميل

أشارت الدراسة التي أعدها جهاز تنمية المشروعات، إلى أن الهدف من المشروع، توفير فرص عمل مناسبة، واستغلال رواج هذه التجارة، لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية.

الاستثمارات الكلية للمشروع

أوضح جهاز المشروعات الصغيرة، من خلال الدراسة التي أعدها، أن رأس المال المطلوب لمشروع تجارة عطور ومستحضرات التجميل، يبلغ 141.260 ألف جنيه، عبارة عن رأس المال، بالإضافة إلى القرض.

رأس المال وقيمة القرض للمشروع

ذكرت الدراسة، أن رأس المال (مساهمة المستفيد) لمشروع تجارة عطور ومستحضرات التجميل، يقدر بنحو 117.660 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة القرض المطلوب 95 ألف جنيه.

المبيعات السنوية المتوقعة

من المتوقع أن يحقق المشروع، حجم مبيعات سنوية يقدر بنحو 1.108 مليون جنيه في السنة الأولى، و1.5 مليون جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.

الأرباح السنوية المتوقعة

أضاف جهاز المشروعات، أن صافي الأرباح السنوية المتوقعة تجارة عطور ومستحضرات التجميل، يقدر بنحو 62.956 ألف جنيه في السنة الأولى، و93.205 ألف جنيه مبيعات متوقعة في السنة الخامسة للمشروع.