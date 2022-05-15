فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم بسبب امتحان الإنجليزية: سهل

سيطرت حالة من الفرحة العارمة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، بسبب سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط وخال من الأسئلة الغامضة أو الصعبة.

فيما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في عددٍ من اللجان، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسماح محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

محافظ الفيوم يتفقد لجان الإعدادية

وتفقد محافظ الفيوم، لجنة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، حيث اطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم ومنعاً لظهور فيروس كورونا المستجد.

تنظيم خروج ودخول الطلاب

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية في كل لجنة للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

65 ألفا و122 طالبا يؤدي الامتحان

من جانبها، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022 بلغ 65122 طالب وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.