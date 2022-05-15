بعد استشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة.. صفاء سلطان تغني «فلسطين بلادي» (فيديو)

طرحت الفنانة صفاء سلطان، منذ قليل، عبر قناتها على «يوتيوب» أغنية للشعب الفلسطيني، والتي بدأت في تسجيلها بعد استشهاد الصحفية شيرين أبوعاقلة، وتحمل عنوان «بلادي فلسطين».

ونشرت عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بوستر الأغنية، قائلة: «الرحمة لكل شهدائنا بسوريا وفلسطين صار بالأمكان مشاهدة الفيديو كليب لأغنية فلسطين بلادي على قناتي الخاصه في اليوتيوب».

كلمات أغنية فلسطين بلادي

وتقول كلمات الأغنية: «فلسطين بلادي عزي وأمجادي شهادة ميلادي وبيتي وعنواني»، كما جرى تصويرها بطريقة «فيديو كليب» والذي تخلل عدد من رقصات الفلكلور الفلسطيني.

صفاء سلطان تروج للأغنية

وروجت الفنانة صفاء سلطان، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أمس بنشر البرومو التشويقي للأغنية، قائلة: «قريبا أغنية فلسطين بلادي للفنانة الفلسطينية صفاء سلطان، إنتاج وزارة الثقافة الفلسطينية وشركة RedRose للشاعر رامي اليوسف، والملحن طوني سابا، والمخرج وائل عز الدين.

المسلسل السوري مع وقف التنفيذ

وشاركت صفاء سلطان خلال السباق الرمضاني 2022، في المسلسل السوري مع وقف التنفيذ بمشاركة عدد من نجوم سوريا؛ أبرزهم: «غسان مسعود، وسلاف فواخرجي، وعباس النوري، ويامن الحجلي، وفادي صبيح، وشكران مرتجي، وحلا رجب، وهو من تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول مشاكل و تأثير الحروب على نفوس المواطنين وتغييرها لأسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم؛ من خلال مجموعة أشخاص يعيشون في واحدة تحمل اسم حارة العطارين.