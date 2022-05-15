لميس الحديدي تشيد بمؤتمر مدبولي: أكد أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مؤتمر مجلس الوزراء اليوم، الذي شهد إعلان خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية، شهدت تحولًا كبيرًا وجذريًا، في الخطة الاقتصادية، واستهداف تعظيم دور قطاع الخاص.

محددات اقتصادية مهمة

أضافت الحديدي، خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أن رئيس الوزراء، أعلن عددا من المحددات الاقتصادية المهمة، وأهم محاور خطة الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لنحو 65% من إجمالي الخطة الاستثمارية خلال ثلاث سنوات، إذ أن الاستثمارات الخاصة الآن، تبلغ فقط 25%.

وتابعت: «من أهم الأمور أيضا، برنامج مشاركة الأصول بقيمة 40 مليار جنيه مع القطاع الخاص، بالإضافة لإعلان الدولة القطاعات التي ستتخارج منها كلية أو جزئيا، إذ ستترك قطاعات بعينها للقطاع الخاص، بينما تتواجد الدولة في جزء آخر من القطاعات بشكل جزئي».

تصريحات رئيس الوزراء عن أهمية القطاع الخاص في مؤتمر اليوم

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلن في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم، مع وزراء المجموعة الاقتصادية، أن الدولة المصرية ستعلن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل بداية شهر يونيو.

ولفت إلى أنَّ تلك الوثيقة ستوضح القطاعات التي ستخرج منها الدولة في غضون 3 أعوام، موضحًا أنَّ هناك قطاعات ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، غير أن هناك قطاعات يجب أن تستمر الدولة بها لأنها قطاعات محورية وتخص الدولة المصرية، وشدد، على أن الدولة المصرية ستكون حريصة على إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبسته خلال الأعوام القادمة.