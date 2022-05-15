وزيرة التخطيط عن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: قرار حكومي تاريخي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنَّ مصر شهدت قرارًا تاريخيًا هو الأول من نوعه، بوجود حد أدنى لأجور القطاع الخاص، ومن ثم يُحسب للحكومة إصدار مثل هذا القرار.

السعيد: يجب ضمان علاوة دورية ملائمة ومناسبة للقطاع الخاص

وأضافت السعيد، في مؤتمر صحفي عالمي عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإعلان خطة الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، أنَّه في إطار الأزمات التي يتعرض العالم لها فإننا في حاجة إلى هذا الحد الأدنى، ولكن يجب الحفاظ على العمالة والكيانات، ضمان علاوة دورية ملائمة ومناسبة للقطاع الخاص».