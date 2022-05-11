هل يشترط على القطاع الخاص إخطار التأمينات بأجور العاملين؟.. الهيئة تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة التزام صاحب العمل بالقطاع الخاص، بموافاة الهيئة بأي تعديلات تطرأ أو يتم تغييرها في بيانات العاملين لديه، وكذلك أجورهم في شهر يناير من كل عام، وخاصة بيانات الأجور، والاشتراكات التي يتم استقطاعها بشكل شهري على ملف إلكتروني.

خطوات الإخطار بتغيير بيانات المنشأة

وأضافت الهيئة على الموقع الرسمي لها، أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لموافاة الهيئة بالتعديلات التي طرأت على بيانات العاملين بالمنشآة وتتمثل فيما يلي:

- يتقدم صاحب العمل بالقطاع بالنموذج رقم 2، والذي يتضمن كل بيانات العاملين لديه، ويتضمن أيضا التغيرات التي طرأت على الأجور والاشتراكات، وذلك على ملف إلكتروني وفقاً للقواعد التي تحددها الهيئة.

- يقدم النموذج في أي تاريخ خلال السنة، يصدر فيه قرار تعديل الأجور.

- يقوم مكتب التأمينات المختص بتعديل التغيرات الخاصة بالأجور والاشتراكات التي طرأت على بيانات العاملين بالمنشآة، وتسجيلها على قاعدة بيانات الهيئة لتأثير تلك التغييرات على ربط الاشتراكات، وكذلك رصيد المنشأة.

- يقوم مكتب هيئة التأمينات بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات إلكترونيا.

إخطار التأمينات يتم خلال أسبوعين من تغيير البيانات

وأوضحت التأمينات أنه يتم إلزام صاحب العمل بمخاطبة وإخطار الهيئة بأي تغيير في بيانات المنشأة، وذلك خلال أسبوعين من حدوث تغيير في البيانات، والتي تتمثل فيما يلي:

- إنشاء فرع جديد للمنشأة تابع له.

- تغيير المدير المسئول.

- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية خاصة إلى ملكية عامة أو العكس.

- إذا حدث تغيير في عناوين وأماكن عمل المنشأة.

- إذا حدث تغيير في نوع نشاط المنشأة.

- يتم إبلاغ وموافاة الهيئة إذا حدث تغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الأختام أو فقدها.

- تغيير الكيان القانوني للمنشأة.

وأوضحت التأمينات أن مكتب الهيئة المختص يقوم باستلام المستندات الخاصة بالتغيير ثم تسجيل البيانات المعدلة على قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي بالهيئة.