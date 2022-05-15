مدبولي: خطة للنهوض بالبورصة.. و40 مليار دولار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية خلّفت تحديات كبيرة للدولة المصرية، مثل خروج رؤوس الأموال الساخنة والاستثمارات، ونتيجة لجهد الدولة والقيادة السياسية، تحركنا لتعويض هذه الأموال.

مدبولي يشكر دول الخليج على دعم مصر

ووجّه مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الشكر والتقدير للأشقاء في دول الخليج، التي دعمت مصر في الشهرين الماضيين، وضخّت أرقاما معينة من الأموال، ساعدت الدولة للحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.

التحديات الاقتصادية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّ هناك تحديات أخرى، تتمثل في عدم قدرة القطاع الخاص المصري على زيادة الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وزيادة نسبة الدين الخارجي، كي تحافظ مصر على احتياطي النقد الأجنبي.

تراجع عالمي في معدلات الاستثمارات الأجنبية

وأكد مدبولي، أنّ الأزمة تسببت في تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية الأجنبية للعالم كله وفي مصر، موضحا بعض الإجراءات للتعامل مع الأزمة، ومنها تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية.

تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في الاقتصاد

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أنّ الدولة المصرية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار على مدار سنة كل 4 أعوام، بإجمالي 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، كما ستعلن الدولة خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة على مدار 4 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية ستطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، كي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري.