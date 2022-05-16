نائب «التنسيقية» يتقدم بطلب مناقشة لوزير الاتصالات بشأن المبتكرين ورواد الأعمال

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة موجه إلى المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

المبتكرون ورواد الأعمال

وأكد مصطفى، في طلب المناقشة، أن للتكنولوجيا والابتكار دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية وفى ضوء التطور التكنولوجى الهائل الذي يمر به العالم.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال بات فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غداً الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، هذا الطلب.

وكان النائب علاء مصطفى تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح مصطفى، خلال الاقتراح، أن للتكنولوجيا والابتكار دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية، لافتا إلى أنه في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العديد من التقارير الدولية تشير إلى أن وضع مصر بجانب كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كمراكز ابتكار رئيسية للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليستحوذوا مجتمعين على 68% من إجمالي الصفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020، وتقتنص مصر وحدها حوالي 24% من إجمالي تلك الصفقات.

التحديات التي تواجه رواد الأعمال

وتابع النائب علاء مصطفى، أنه بالرغم من هذا التقدم إلا أنه ما زالت هناك عدد من التحديات التي تواجه رواد الأعمال منها عدم توافر التمويل والاستثمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار.

وأشار إلى أنه نظراً لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذه الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.