عضو «التنسيقية» توضح أهمية قانون مكافحة الابتزاز: يحارب الآفات السلبية

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن القضاء المصري يعبر عن العدالة الناجزة، وهذا يطمئن المجتمع لمواجهة كل الآفات المجتمعية، التي تأتي من بعض المخربين، موجهة الشكر للقضاء المصري العادل، مع تقديم العزاء لأسرة الشابة بسنت التي تم ابتزازها بصور مخلة، ما جعلها تنتحر.

تغيرات كبيرة في المجتمع

أضافت خلال استضافتها في برنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية دينا رامز، أن المجتمع حدث به تغيرات كبيرة في ظل الثورة التكنولوجية الكبيرة، التي حدثت، لذا وجب حدوث تعديل في القانون، ومنها وضع تعريف الابتزاز من أجل مساعدة القضاء لتحقيق العدالة، في ظل هذه المتغيرات.

حماية المجتمع

أوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس النواب مرآة للمجتمع، وهذا سيجعل هناك إصدار للقوانين التي تخدم المجتمع، لافتة إلى أن وجود هذه القضية الأخيرة لبسنت، سرعت من قوانين مجلس النواب، الذي كان يناقش القانون لإخراجه في أسرع وقت، من أجل محاربة الآفات السلبية في المجتمع، مبينة أن الابتزاز في القانون الجديد يعاقب أي شخص مبتز، حتى لو تم وجود صور مخلة.

وأكدت أن هذا القانون بشري، ويتعامل مع الأشخاص، ويحاول أن يوقف الآفات المختلفة، التي تؤثر على المجتمع بالسلب، خاصة في ظل وجود مواقع كاملة لبيع بعض الصور الخاصة في تليجرام، وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة: «الشباب من كتر الفراغ ممكن يمارسوا ده كنوع من التسلية».