أحمد زاهر يروج لفيلم فارس قبل يومين من عرضه: «النجاح من عندك يا رب»

روج الفنان أحمد زاهر لفيلمه الجديد «فارس» عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، والمقرر طرحه بدور العرض اعتبارا من 18 مايو الجاري.

وكتبت أحمد زاهر: «باقي من الزمن يومين فارس 18 مايو في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي يا رب يعجبكم والتوفيق والنجاح من عندك يا رب».

معلومات عن فيلم فارس

ويشارك أحمد زاهر، في بطولة فارس: حسين فهمي، صلاح عبدالله، إيمان العاصي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، ويجسد أحمد زاهر دور الشاب فارس الذي ينتمي إلى طبقة شعبية، وتضطره الظروف إلى الدخول في صراعات مع رجل أعمال كبير، ما يؤدي إلى وجود مطاردات وجريمة قتل تكون محور الأحداث.

وتجسد ملك أحمد زاهر خلال الأحداث دور شقيقة فارس التي تتعرض لمحاولة اغتصاب ويحاول الانتقام من الفاعل.

أفلام دور العرض السينمائي

وينافس فيلم فارس عند طرحه 3 أفلام سينمائية، وهي: واحد تاني لأحمد حلمي الذي تصدر الإيرادات، ويليه فيلم العنكبوت لأحمد السقا الذي ينتمي لنوعية أفلام الأكشن، وفي المرتبة الأخيرة فيلم زومبي لعلي ربيع.