منة فضالي تهنئ أحمد زاهر على فيلمه الجديد: «مبروك يا حبيبي»

هنأت الفنانة منة فضالي، الفنان أحمد زاهر، على فيلمه الجديد «فارس»، والذي يُعد أولى تجاربه في البطولة المطلقة داخل عالم السينما.

موعد عرض فيلم «فارس»

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أخويا وصاحبي مبروووك يا حبيبي فيلم فارس، بالنجاح يا رب ولكل فريق العمل ودعواتكم.. ومستنيين رأيكم في الفيلم.. ميعادنا يوم 18 مايو بجميع دور العرض».

يحتفل الفنان أحمد زاهر، بأولى بطولاته في السينما، من خلال فيلم «فارس»، وذلك بتنظيم عرض خاص يُشاركه فيه طاقم العمل وزملاءه بالوسط الفني.

ويأتي موعد هذا العرض، الثلاثاء المُقبل، 17 مايو الجاري، في سينما جالاكسي بالمعادي، إذ يتواجد أحمد زاهر، مع أبطال وصُنّاع فيلم فارس، الذي قد انتهى من تصويره قبل فترة.

أبطال وأحداث فيلم «فارس»

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، واللبنانية أميلا الكيك، وصلاح عبد الله، وملك زاهر، وعابد عنان، ورنا رئيس، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال العمل، دور فارس، وتحدث بينه وبين الفنان حسين فهمي، الذي يجسد دور رجل أعمال يعاني من مشكلات نفسية، صدامات تتسبب في حدوث عدد من الأزمات داخل العمل.

ملك أحمد زاهر تتعاون مع والده لأول مرة فنيًا

ويُعد فيلم «فارس»، أول عمل فني يجمع بين أحمد زاهر، وابنته «ملك»، إذ تُجسد شخصية فتاة تُدعى «سماح» شقيقة فارس، وتعمل خادمة لدى رجل الأعمال الذي يقوم بدوره الفنان حسين فهمي وزوجته في قصرهما، إذ تقع زوجة رجل الأعمال في غرام «فارس» وعندما يرفضها تنتقم منه في شقيقته، وتتفق مع مجموعة البلطجية لاغتصاب شقيقته «سماح».

وكان الفنان مسلم، قد طرح الأغنية الدعائية لفيلم «فارس»، إذ تحمل اسم مبهتمش، وهي من كلمات إبراهيم عبداللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدي سامح، ومن توزيع شركة «ديجيتال ساوند».

كلمات أغنية «فارس»

وتقول كلمات الأغنية: «ما بهتمش وأنا معاكي بشىء كان عندي قبليكى.. مابهتمش عشان حسيت حياتي اتغيرت بيكى.. مافيش مسافات صحيح بينا لكن جوايا 100 حاجز.. يا أقرب شيء بعيد عني أنا فعلا عاجز.. ملامحي الحزن غيرها وطعم الضحكة أصبح مر وكل دقيقه بخسرها ف بعدي عنك لما بتفر».