حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر تتصدر محركات البحث

يبحث الجمهور عن حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر التي تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن ارتباطها عاطفيًا بشاب من داخل الوسط الفني، وهو الأمر الذي تجاهلته ليلى ولم ترد على هذه الشائعات بالنفي أو التأكيد كعادتها مع مثل هذه الأقاويل التي تحيط بها كل فترة.

حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر

وكانت شائعة ترددت حول حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر من الفنان الشاب تيام قمر، نجل المطرب مصطفى قمر، خصوصًا بعد ظهورهما في عدد من المناسبات سويًا منها فرح الفنانة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح، والتزمت وقتها الصمت ولم ترد على الشائعة، ولكن بدوره قام تيام قمر بتكذيب الأمر وتأكيده أن ليلى بمثابة شقيقته الصغيرة، ولا يوجد بينهما ارتباط عاطفي ولكن مجرد صداقة.

وبعد نجاح ليلى أحمد زاهر، في مسلسل في بيتنا روبوت بموسميه الأول والثاني، حاصرتها شائعات ارتباطها عاطفيًا بالفنان والمنتج هشام جمال، الأمر الذي تجاهلته ليلى ولم ترد على هذا الأمر أيضًا، ولكن مع نهاية شهر رمضان ومع الحلقة الأخيرة من المسلسل، نشرت مجموعة من الصور بصحبة أبطال العمل وعلى رأسهم هشام جمال والذي وصفته بأنه أخوها وصديقها الذي تحبه وتحترمه وتثق في آرائه كثيرًا.

فيلم أحمد زاهر

في الساعات الماضية مع استمرار تداول الأنباء الخاصة بـ حقيقة خطوبة ليلى أحمد زاهر، تجاهلتها واكتفت بالتنويه إلى موعد انطلاق عرض فيلم فارس في السينما يوم 18 من شهر مايو الجاري، بطولة والدها أحمد زاهر، وحسين فهمي وشقيقتها ملك زاهر.