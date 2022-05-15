قبل عرضه.. معلومات عن فيلم فارس لـ أحمد زاهر

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عرض فيلم فارس للفنان أحمد زاهر في دور العرض، حيث إنه من المفترض انطلاق عرضه يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 مايو لينضم إلى منافسة أفلام عيد الفطر.

وقبل عرض فيلم فارس للفنان أحمد زاهر فى السينمات نرصد لكم أهم المعلومات عنه، حيث إن العمل يدور حول فكرة الشاب الشعبي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر وهو يدعى فارس، وخلال الأحداث يكون مهتما بالرياضة وله خلفية رياضية.

قصة فيلم فارس

ولكن مع تطور الأحداث تقوده الظروف إلى الوقوع في طريق رجل الأعمال رشيد السويفي والذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي، وهو يجسد جانب الشر في العمل، حيث يعاني من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه.

ومن ضمن اللقطات المميزة في فيلم فارس هو أنه يجمع الثنائي أحمد زاهر وابنته ملك أحمد زاهر والتي تجسد شخصية شقيقته وتربطهما علاقة مميزة خلال الأحداث وسيتطور الأمر.

تم الترويج للفيلم بأكثر من أغنية، حيث إنه تم طرح أغنية خاصة بالعمل منذ أسبوعين بصوت المطرب مسلم، وحققت نجاحا جماهيريا كبير، ومساء أمس تم طرح أغنية أخرى للفيلم قدمها مطرب التراب الشهير عفروتو بعنوان «أنا تمام».

أبطال فيلم فارس

فيلم فارس يشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهم أحمد زاهر وحسين فهمي وإيمان العاصي وعابد عناني وأحمد صفوت وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان صلاح عبد الله وهو من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.