علي الدين هلال: ليس من مصلحة العالم توسيع النطاق الجغرافي للحرب الأوكرانية

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن توسيع نطاق الصراع الدولي والنطاق الجغرافي للحرب لن يحدث إلا عن طريق الخطأ، مشددًا على أنه ليس من مصلحة روسيا أو الغرب متمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية توسيع النطاق الجغرافي للحرب الأوكرانية، موضحًا أنه منذ بداية الحرب كان هناك تفاعلات أمريكية روسية، منوهًا بأن أوكرانيا نجحت في اغتيال عدد من الجنرالات بناءً على معلومات قادمة من الولايات المتحدة، رغم حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عدم انتصار روسيا في هذه الحرب نهائيًا.

الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد إذلال روسيا

وأضاف «هلال»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يبذل أقصى جهد لمنع حدوث هذا الانتصار، لكنه لا يريد إذلال روسيا، وأننا الأمام أمام حرب طويلة وممتدة وأصبحنا نتعايش معها، موضحًا أن آخر دعم من أمريكا لأوكرانيا 40 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصين سوف تدخل حال ادركت أن الاقتصاد الروسي سوف ينهار؛ لعلمها أنه حال سقطت روسيا سيصبح الدور على الصين.

المؤرخون الأمريكان يراهنوا على وجود خلافات صينية روسية

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن بعض المؤرخين الأمريكان يراهنوا على وجود خلافات صينية روسية، ولكن الصين تدرك أن هزيمة روسيا بداية لزيادة الضغط عليها، موضحًا أن الخصم الرئيسي لأمريكا هو الصين وليس روسيا، موضحًا في الوقت ذاته أن دخول حلف الناتو لأوكرانيا مساس مباشر بمقتضى الأمن القومي الروسي بشكل مباشر، وكان هذا من الطروحات الروسية