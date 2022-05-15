أوكرانيا: روسيا تدرب 2500 جندي من قوات الاحتياط لإرسالهم للقتال

قالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا تدرب نحو 2,500 جندي من قوات الاحتياط لإرسالهم للقتال، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

فيما قدرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنه منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، فقدت روسيا نحو 27400 جندي و200 طائرة و1220 دبابة و164 طائرة هليكوبتر.

فيما يشير آخر ما توصلت إليه المخابرات العسكرية البريطانية إلى أن روسيا ربما فقدت ما يصل إلى ثلث قوة الغزو التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

مقتل 400 جندي روسي أثناء محاولتهم عبور نهر دونيتس

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن روسيا سترسل جنود احتياط، وأن أكثر من 400 جندي روسي قتلوا أو جرحوا الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم عبور نهر دونيتس.

في السياق ذاته، قالت السفارة الأمريكية في كييف إن أوكرانيا نشرت العديد من مدافع هاوتزر الأمريكية الجديدة من طراز M-777 في الخطوط الأمامية ، وسلمت واشنطن جميع قطع المدفعية الـ 90 التي كان من المقرر إرسالها باستثناء قطعة واحدة.

فيما التقى أنتوني بلينكين ، وزير الخارجية الأمريكي، في برلين اليوم، مع ليز تروس وزيرة خارجية المملكة المتحدة، فيليب إريرا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في فرنسا، وأنالينا بربوك وزيرة خارجية ألمانيا، وناقشوا الغزو الروسي لأوكرانيا وإيران وخطة العمل الشاملة المشتركة.

معلومات عن تعثر الحملة الروسية العسكرية على أوكرانيا

فيما أفادت معلومات استخباراتية عن تعثر الحملة الروسية العسكرية، فيما شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شرق خاركيف ثاني أكبر المدن في البلاد لدفع القوات الروسية شمالا باتجاه الحدود.

كما تجري استعدادات للتوجه نحو مدينة إيزيوم التي تسيطر عليها روسيا، ما يشكل تهديدا لخطة موسكو في دونباس وقد يقطع خط الإمدادات التي عملت القوات الروسية على تشكيله في شرق أوكرانيا.