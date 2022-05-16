اليوم.. الجلسة النهائية في قضية أحمد عبده ماهر لاتهامه بازدراء الأديان

تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ مصر الجديدة، اليوم الجلسة النهائية في التهم الموجهة ضد المستشار أحمد عبده ماهر، المحامي بالنقض والمفكر الإسلامي، بعد أن انتهت لجنة دار الإفتاء المصرية من الإطلاع على كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» للمستشار أحمد عبده ماهر، لتصدر تقريرها، إذ أن الكتاب موضع التهم التي سبق توجيهها ضد المفكر.

تهم نسبت إلى أحمد عبده ماهر

قال أحمد عبده ماهر إلى «الوطن»: «قُدمت إلى النيابة في 2020 بـ6 تهم هي استغلال الدين للترويج لأفكار متطرفة، إثارة الفتنة، تحقير وازدراء الدين الإسلامى، الطعن في السنة، التشكيك في العقيدة، الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم، وبناء عليه أصدرت محكمة أمن الدولة حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضدي».

عندما ذهب الحكم إلى مكتب التصديقات رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي التصديق على الحكم، وتم إحالة القضية من جنح النزهة إلى جنح طوارىء مصر الجديدة، وفي أول جلسة تم تحويل كتاب «إضلال الأمة بفقه الأئمة» محل التهم إلى لجنة من دار الإفتاء للاطلاع على ما ورد فيه والبت فيما نسب إلي من تهم.

رأي الإفتاء في كتاب أحمد عبده ماهر

ومما ورد في تقرير لجنة الإفتاء: «ما كتبه الباحث أحمد عبده ماهر في كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة» لا يمكن القطع بأنه تضمن أفكارا متطرفة من شأنها إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء الدين الإسلامى أو التشكيك في العقيدة أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن ما كتبه لا يمكن الجزم فيه بأنه يمثل طعنا في القرآن أو السنة النبوية أو أئمة السنة».

وأضاف أحمد عبده ماهر: «أنا انتقدت تراث الفقهاء الذي لا يتفق مع العقل ولا يليق نسبه إلى الرسول عبر في كتابي، كما انتقدت رجال الأزهر دون أي كلمة واحدة لازدراء الأديان، أن التقرير الذي أصدرته لجنة الإفتاء لصالحه وبمثابة براءة، لكني ما زلت عند رأيي وانتقادي بأن آراء الشيوخ والفقهاء لا تتفق مع العقل والعلم»