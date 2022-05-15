المشدد 3 سنوات لعامل أحرز سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص في طهطا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي، وأمين لظمي، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن.

الواقعة بدأت في ديسمبر 2021

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات إلى مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، بحيازة المدعو «ق . م»، 46 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، لسلاح ناري «بندقية آلي» وذخيرة بدون ترخيص، حيث قام المتهم باستخدامه داخل أحد الأفراح بمحافظة سوهاج.

ضبط المتهم وبحوزته ساح ناري

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بحث الواقعة، وثبت صحة المعلومات وتم استصدار إذن من نيابة سوهاج، وضبط المتهم بمنزله وبحوزته السلاح الناري «بندقية آلية» وذخيرة بدون ترخيص، وتم تحرير المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب تحرير المحضر وتحويله لنيابة سوهاج العامة، وجهت النيابة للمدعو «ق. م»، 46 عاما، عامل، تهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتم التحفظ عليه، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 3 سنوات.