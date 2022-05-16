وزيرة التخطيط: وثيقة ملكية الدولة ستصدر خلال أسابيع قليلة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التي ستخرج منها الدولة كلية أو جزئياً ستصدر خلال أسابيع قليلة، مشيرةً إلى أنها لن تكون مفاجئة للقطاع الخاص، لأنه تم طرحها عليه في وقت سابق في عدد من القطاعات المختلفة.

إشارات واضحة وألوان محددة

وأضافت السعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON، أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات؛ فاللون الأحمر يعني أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل، والأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات، وفقاً لمبدأ الحياد التنافسي كونها قضية كانت مقلقة للقطاع الخاص به.

وتابعت وزيرة التخطيط، بأنّ الشريحة الثالثة فتخص القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر فسوف تظل فيها الدولة وهذا موجود في كل دول العالم حتى الليبرالية حيث تخصص بعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية وتعمل بها بشكل كامل لانها تخص حياة المواطنين مباشرة، موضحةً أن وثيقة ملكية الدولة قيد المراجعة الآن وخلال أسابيع قليلة ستم إصدارها.

تحويل ودائع خليجية

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هناك توجهًا لتحويل الودائع الخليجية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 12 مليار دولار مع مرور الوقت لشكل من أشكال الاستثمار عبر عدة تصورات إما شراكة في أصل من أصول الدولة أو شركات من الشركات العامة وفقاً لما سيتم طرحه من الدولة المصرية.

وعن ملامح التعاون القادم مع صندوق النقد الدولي وبرنامج التعاون، أفادت: «حتى الآن، وفي ظل المناقشات مع الصندوق لم يتم التوصل بشكل محدد للشق التمويلي بالبرنامج القادم، علاقة مصر بصندوق النقد الدولي علاقة تتسم بالاستدامة هناك برنامج ناجح يشكل قصة نجاح حقيقية تم بين مصر والصندوق في وقت سابق حيث ستستمر برنامج المتابعة والدعم الفني مستمر ولكن ملامح المشاورات في البرنامج القادم لم تصل بشكل نهائي للحزمة التمويلية بشكل محدد، وسيكون هناك متابعة ودعم فني وحزمة تمويلية لكن لم يتم التوصل إليها بشكل محدد حتى الآن في المشاروات».