لميس: مؤتمر اليوم يعبر عن تحول جذري في السياسة الاقتصادية المصرية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مؤتمر مجلس الوزراء الذي شهد إعلان خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية وإعلانها، تعكس تحولاً استراتيجيا جذريا في السياسة الاقتصادية المصرية، حيث كانت الدولة تعتمد على مدار سنوات على الاستثمارات العامة بنسبة 75% من جملة الاستثمارات، وهذا كان واضحا في ميزانية الدولة، والخطة تستهدف الوصول لدور أكبر للقطاع الخاص خلال ثلاث سنوات بمضاعفة دوره 3 مرات ليصل إلى 65% وهو تغير في فكر الدولة من الجهة الاستراتيجية مع تخارج الدولة من بعض القطاعات.

وأضافت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، أنّ ما يحدث اليوم يحمل في طياته رسائل للمستثمر المحلي والدولي، فالأول وهو الدولة توصل له رسالة مفادها أن أليات المنافسة العادلة مصونة وأن الدولة لن تنافس أو تزاحم وأن المستثمر المحلي الاقتصاد المصري سوف يعتمد عليه في زيادة معدلات التوظيف والتشغيل.

رسائل للمجتمع الدولي

وتابعت الإعلامية: «أما الرسائل للمجتمع الدولي تعني أن مرحلة دور الدولة التوسعي ورغم أهميته في أوقات معينة، خاصة بعد أوقات الازمات والثورات، كان مهما بعد فترات من الترهل الاقتصادي وكان ضروريا لحماية الاقتصاد، والرسالة مفادها للمجتمع الدولي أن دور الدولة سيعود كمراقب».

عدالة التوزيع

وشددت مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على أهمية تحقيق معدلات نمو عادلة خلال الفترة القادمة، موضحةً ان المقياس ليس معدلات النمو العالية، لكن عدالة هذه المعدلات فهي المقياس الحقيقي أن يصل النمو للجميع وهنا دور الدولة في مشروعات حياة كريمة وبرنامج الحماية الاجتماعي تكافل وكرامة.