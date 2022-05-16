فيديو خروج الملك سلمان من المستشفى يثير ردود فعل واسعة على «تويتر»

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها خروج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من المستشفى بعد إجرائه منظارا للقولون، فيما نفى مصدر مسؤول، تعليقات رئيس قطاع السياحة في «نيوم»، حول الوضع السكاني داخل المدينة.

وشهد موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو خروج الملك سلمان، من مستشفى «الملك فيصل التخصصي» بجدة، بعد إجرائه منظارا للقولون وجاءت النتيجة مطمئنة، ما أثار ردود فعل واسعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وظهر الملك سلمان في الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أثناء مغادرته المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين، وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

#خطاك_السو_يا_ابوفهد

الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

الحمد لله على سلامتك #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود وأجر وعافيك أب وقائد مسيرة وفخر العرب والمسلمين.. https://t.co/bZxKn11UTW — خٌےـٱلدُ بّےـنٌے مِےـحًےـمِےـدُ‏ (@kh3ledal) May 16, 2022

مسؤولون سعوديون يهنئون خادم الحرمين الشريفين بمناسبة مغادرته المستشفى

وقدم مسؤولون سعوديون، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة مغادرته مستشفى «الملك فيصل التخصصي»، فيما تمكن فريق جراحي مختص بفصل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين»، في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصا من الأطباء بقيادة الدكتور معتصم الزعبي، إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان.

بدوره، قال مسؤول سعودي، إن «مشروع نيوم»، يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في بلاده ويخضع بالكامل لسيادة السعودية، نافيا جملةً وتفصيلاً تعليقات رئيس قطاع السياحة في نيوم، «أندرو ماكفوي»، بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مصدر مسؤول: مشروع «نيوم» سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة

وأشار المصدر المسؤول، إلى أن مشروع «نيوم»، سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع.

أمنيا، ألقت السلطات السعودية، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطنين بحوزتهم 14850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، بمنطقة جازان الواقعة جنوب غرب البلاد، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.