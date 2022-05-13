السعودية: السماح للقادمين من الخارج بتأشيرة عمرة التنقل بين مدن المملكة

قالت السلطات السعودية، إنه يحق للقادمين من الخارج بتأشيرة عمرة التنقل بين «مكة المكرمة» و«المدينة المنورة» وجميع مدن المملكة خلال فترة إقامته، والتي تبلغ 30 يوما.

وكانت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة، ذكرت في وقت سابق، أن عدد المعتمرين والزائرين الذين قدموا لـ المدينة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بداية موسم العمرة هذا العام 1542960 مليون معتمر، مشيرة إلى أن إجمالي المعتمرين المصريين، بلغ 95907 معتمرين زاروا المسجد النبوي وأدوا الصلاة فيه.

إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال رمضان بلغ 6694998

وقالت إحصائية وزارة الحج والعمرة، إن إجمالي التصاريح الصادرة لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك، بلغ 6694998 تصريحاً للمعتمرين والزائرين من مختلف الجنسيات عبر تطبيق «اعتمرنا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الحج والعمرة، إلى أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، بالحصول على تصريح الحج، مشيرة إلى عدم إمكانية أداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل السعودية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

الحج السعودية: عدد من الجمعيات لاستقبال طلبات التطوع لخدمة ضيوف الرحمن

وكانت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن استقبال طلبات التطوع لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام، سيتم الإعلان عن فرصها التطوعية عن طريق المنصة الوطنية للتطوع مع الجمعيات المرخصة.

وأضافت الوزارة السعودية، أن هناك عددًا من الجمعيات المرخصة لاستقبال طلبات التطوع عن طريق المواقع الرسمية لها، وهي:« جمعية هدية الحاج والمعتمر- جمعية إكرام عابري السبيل - جمعية ضيافة المدينة المنورة -جمعية ضيوف مكة- جمعية الهدى لمساعدة الحجاج برابغ-جمعية وفادة التطوعية بالمدينة المنورة»