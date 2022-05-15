أرباح أرامكو السعودية تتخطى التوقعات بـ 39.47 مليار دولار

ارتفعت أرباح أرامكو السعودية اليوم الأحد إن ربحها الصافي ارتفع بنسبة 81.8% على أساس سنوي، وذلك بسبب زيادة أسعار النفط، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين، حيث سجلت الشركة، صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 148.03 مليار ريال «39.47 مليار دولار» في الربع الأول مقارنة مع 81.44 مليار ريال قبل عام، والتي كان من المتوقع أن تسجل أكبر مصدر للنفط في العالم، صافي ربح قدره 38.5 مليار دولار، وفقا لمتوسط ​​تقدير من 12 محللا قدمته الشركة، ولكنها أرتفعت عن هذا التوقع، وفقا لرويترز.

وتخطت أرباح أرامكو السعودية شركة آبل بصفتها الشركة الأكثر قيمة في العالم، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الذي يدعم منتج النفط الخام بينما يزيد من ارتفاع التضخم الذي يخنق الطلب على أسهم التكنولوجيا، وحيث تداولت شركة النفط السعودية أسهمها بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء الماضي، بقيمة بلغت حوالي 2.43 تريليون دولار، متجاوزة بذلك أرباح شركة آبل عملاق التكنولجيا للمرة الأولى منذ عام 2020، والتي تراجعت قيمتها السويقية بنسبة 5.2٪ ليغلق عند 146.50 دولارًا للسهم، مما يمنحها تقييمًا قدره 2.37 تريليون دولار.

أسعار النفط المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التضخم

وتعتبر أسعار النفط المرتفعة هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة التضخم والذي يجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل دوري، مما أدى إلى قيام العديد من المستثمرين بسحب اسهمهم من شركات التكنولوجيا.

وقال أحد الخبراء في الاستثمار لوكالة بلومبرج، إنه لا يمكن مقارنة أرباح شركة آبل بشركة أرامكو السعودية من حيث أعمالهم أو أساسياتهم، لكن النظرة المستقبلية لمساحة السلع الأساسية قد تحسنت، ولكنها استفادت من زيادة الطلب وانخفاض المعروض.

أرباح أرامكو السعودية ترتفع 28%

في وقت سابق من هذا العام، تفاخرت شركة Apple بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليونات دولار، أي حوالي تريليون دولار أكثر من أرباح أرامكو السعودية، ولكن منذ ذلك الحين، تراجعت آبل بنحو 20٪ بينما ارتفعت أرامكو بنسبة 28٪.

ونظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى على الأقل هذا العام ومع عدم وجود احتمالات حتى الآن للتوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستعيد التكنولوجيا هيمنتها مرة أخرى على الأسواق.