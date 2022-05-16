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خبراء آثار يعلقون على صور أبو الهول المفبركة: نتلقى المعلومات دون تدقيق

كتب:

محمد عزالدين
08:09 ص | الإثنين 16 مايو 2022
تمثال أبو الهول

تمثال أبو الهول

رد الدكتور وسيم السيسي، المفكر والباحث في تاريخ مصر القديمة، على ما يشاع عن وجود برديات تتحدث عن إغماض أبو الهول عينيه، قائلا: «مفيش برديات بتقول إغماض أبو الهول عينه.. دي مفبركة وحاجات كذب وعارفين كل البرديات».

نصدق أي خرافة دون تفكير

وأضاف وسيم السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن صورة أبو الهول وهو يغمض عينيه المنتشرة على السوشيال ميديا فوتوشوب بشكل واضح، لافتا إلى وجود قطاع كبير من المصريين بعقلية أحادية يتلقى أي خرافة ويصدقها دون أن يفكر: «نحن نحتاج إلى عقلية جدلية».

وأشار وسيم السيسي إلى أن الشائعات تدور حول تمثال أبو الهول منذ زمن بعيد، متابعا: «مفيش حاجة بتقول صورة أبو الهول يغمض عينه، ولازم يكون فيه تفسير علمي وما جرى في ترند أبو الهول يكشف عن وجود العقلية الأحادية بمعنى أنه يتلقى المعلومات دون تفكير».

هناك جانب إيجابي للحدث 

في سياق متصل علق مجدي شاكر، كبير الآثاريين بوزارة الآثار، على انتشار صور أبو الهول المفبركة، قائلا إن انتشار الصورة كشف قلة وعي لدى البعض، ولكن الحدث تسبب في جذب السياحة والترويج.

وأضاف «شاكر» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أبو الهول من أهم وأبرز الآثار المصرية، ويمكن أن نستغل الصور والشائعات للترويج للجانب السياحي، هناك جانب إيجابي للحدث.

ولفت إلى أن تمثال أبو الهول مرتبط بالكثير من الأساطير والألغاز، ومصنوع من الصخر الجيري وهو ما جعل الطيور تتغذى منه.

وأفاد أن فكرة الاعتماد على العيون المغمضة مرفوضة لدى المصريين القدماء، سواء تمثال أبو الهول أو المومياوات، مشددا على أن الأقاويل المنتشرة حول وجود برديات عن احتمالية حدوث مصائب غير صحيحة ولا داع للخوف .

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بقلم محمد عزالدين