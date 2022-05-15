صلاح عبد الله: أبو الهول كلمني على المحمول وقال لي أنا من هبدكم وهريكم مذهول

حرص الفنان القدير صلاح عبدالله، على التعليق على حالة الجدل والدهشة، وذلك بعد تداول صور وفيديوهات لتمثال أبوالهول وهو مغلق العينين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

صلاح عبدالله: أبوالهول طلبني على المحمول

وكتب صلاح عبد الله: «أبو الهول طلبني على المحمول، وقاللي يا صاصا اكتب وقول أنا من هبدكم وهريكم مذهول، واللي هيشكك تاني إني غمضت عيني، هبلِّكه على طول».

مشاركة صلاح عبد الله في موسم رمضان 2022

وشارك صلاح عبد الله مؤخرا في موسم دراما رمضان المنقضي في مسلسل «دايما عامر»، والذي كانت تدور أحداثه حول انتحال الفنان مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية عامر دكتور تربوي، للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيئا ما عن الجميع.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، سام عادل، لمى كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

نجاح صلاح عبد الله في مسلسل «الحلم»

وحقق صلاح عبد الله نجاحا مؤخرا من خلال مشاركته في مسلسل «الحلم»، وكانت تدور أحداثه في إطار درامي، يدور المسلسل حول سيدة مكافحة تقف مع زوجها وتكافح معه في الحياة، حيث يلقي العمل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.