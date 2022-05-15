أحمد حلمي ومحمد رمضان يستغلان ترند أبو الهول في الترويج لأعمالهما

تفاعل عدد كبير من الفنانين، مع الصورة الخاصة بـ أبو الهول، التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو مغمض العينين، وبدأ الجميع يعلقون عليها بـ«كوميكس ساخرة»، كان من بينهم عدد من الفنانين، الذين تفاعلوا مع الترند للترويج لأعمالهم الفنية.

وشارك الفنان أحمد حلمي في ترند أبو الهول، من خلال نشره لفيديو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، يحتوى الفيديو على صورة لأبو الهول وهو يفتح فمه، ويغلقه على أنغام أغنية «الحركة دي».

أحمد حلمي يشارك فى ترند أبو الهول

الأغنية التى قدمها حلمى مؤخرا في فيلمه الجديد «واحد تاني»، الذي يعود من خلاله إلى السينما، بعد غياب دام ثلاث سنوات، مع عدد كبير من الفنانين، منهم روبي ونسرين أمين وأحمد مالك وعمرو عبد الجليل ونور إيهاب وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

هناك أيضا الفنان محمد رمضان الذي حرص أيضا على المشاركة فى ترند أبو الهول من خلال مشاركته للجمهور بصورة عبر خاصية ستورى على صفحته الخاصة على موقع انستجرام ظهر فيها أبو الهول وهو مبتسم.

محمد رمضان يتفاعل مع ترند أبو الهول

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: «أبو الهول لما عرف إن محمد رمضان نازل بفيلم جديد»، وهذا تعليقا على بدء رمضان تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد «نمبر وان»، الذي أعلن عنه من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

ونشر رمضان فيديو له مع المخرج ياسر سامي، الذي يتولى إخراج فيلمه الجديد، وظهرا فيه وهما يحضران لتفاصيل خاصة بالفيلم الجديد.