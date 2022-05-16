تفاصيل قرار منع الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

قال المهندس صفوان المراغي، مدير عام هيئة الثروة السمكية بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الاثنين، إن إنتاج أسماك «الشنشولا» هذا العام يزيد عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 60%، مشيرا إلي أن الحصة الودية التي تحصل عليها المحافظة يجري توزيعها على السوق المحلي في مدينة طور سيناء.

وأضاف «المراغي» أن حصة المحافظة الودية 5% من مراكب الشنشولا، وتسلم إلى إدارة الميناء، على أن يتم توزعيها بالتنسيق مع مديرية التموين ومحافظة جنوب سيناء علي 6 مراكز توزيع، وهم «شركة الأسماك، ومنفذي القوات المسلحة، والجبيل، وتوشكى».

قرار 652 لسنة 2022.

وأصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 652 لسنة 2022، الخاص بتنظيم عملية الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وجاء نص القرار على النحو التالي:

المادة الأولي: منع الصيد بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها وفق الآتي:

１- إيقاف حرفة الجر في الفترة من 15/5/2022 حتى 15/9/2022.

２- إيقاف حرفة الشنشولا في الفترة من 12/5/2022حتى 15/10/2022.

３- إيقاف حرفة السنار الآلية بموتور ثابت في الفترة من 1/6/2022 حتى 15/9/2022.

４- إيقاف الفلايك الأوت بورد العاملة بالشباك في الفترة من 1/6/2022 حتى 15/9/2022.

５- إيقاف الفلايك الأوت بورد العاملة بالسنار، والمناصب في الفترة من 1/6/2022 وحتى 15/8/2022.

المادة الثانية:

يمنع الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس وفق الآتي:

１- إيقاف حرفة الجر في الفترة من 1/6/2022 حتى 10/9/2022.

２- إيقاف حرفة الشنشولا في الفترة من 12/5/2022 حتى 15/9/2022.

３- إيقاف حرفة السنار والحرف الأخرى في الفترة من 1/6/2022 حتى 31/7/2022.

على أن تعود جميع المراكب المصرح لها بالعمل خارج الخليج إلى ميناء الوصول قبل ميعاد الوقف المحدد لكل حرفة.

المادة الثالثة: يمنع منعا باتا صيد الجمبري بخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها اعتبارا من 15/5 حتي 15/9/2022.

المادة الرابعة: يستمر منع الصيد بحرفة الشنشولا في المنطقة بين فنار أبو الدرج جنوبا والسويس شمالا حتى 1/1/2023.

المادة الخامسة: وقف أي وحدة أو عائمة تضبط مخالفة لهذا القرار لمدة شهرين ومصادرة أدوات ومعدات الصيد الموجودة بحوزة المخالف لحساب الجهاز.

المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.