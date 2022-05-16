«الخارجية الروسية»: انضمام فنلندا إلى الناتو سيغير الوضع العالمي جذريا

نقل موقع «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عن وزارة الخارجية الروسية قولها إنَّ قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو سيغير الوضع العالمي جذرياً.

الخارجية الروسية: قرار الانضمام إلى الناتو خطأ سينجم عنه تداعيات واسعة

ووصفت الخارجية الروسية قرار الدولتين بالانضمام إلى الناتو بأنه «خطأ سينجم عنه تداعيات واسعة».

الرئيس الفنلندي يقدم لحكومته وثيقة الانضمام إلى الناتو

وكانت فنلندا قد أتمت وثيقة تؤكّد رغبتها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقدمها الرئيس الفنلندي إلى الحكومة للموافقة عليها، والتي سوف يتمّ عرضها على البرلمان الفنلندي.