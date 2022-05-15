تداعيات طلب انضمام فنلندا والسويد لـ«الناتو».. الحلف يطمئن وأمريكا تدعم

أزمة عالمية جديدة ظهرت على السطح على غرار الأزمة الأوكرانية، باعتزام فنلندا والسويد تقديم طلبات للانضمام لحلف شمال الأطلسى، «الناتو»، وقال رئيس فنلندا سولي نينيستو، أن بوتين أبلغني أن الانضمام إلى الناتو، سيكون خطأ.

وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، إنه من الأفضل لأمن البلاد، أن تنضم إلى الناتو، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

السويد: سنذهب إلى البرلمان لتأمين دعم واسع لطلب الانضمام

وأضاف أندرسون، أن البلاد بحاجة إلى الضمانات الأمنية الرسمية التي تأتي مع عضوية التحالف، قائلة «سنذهب غدا إلى البرلمان لتأمين دعم واسع لطلب الانضمام إلى الناتو»

جاء إعلان فنلندا أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى عضوية الناتو، بعد أن اتصل رئيس البلاد سولي نينيستو، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، لإبلاغه بخطط فنلندا للانضمام إلى الحلف.

وقال بوتين، إن مثل هذه الخطوة ستضر بالعلاقات الروسية الفنلندية.

وقال رئيس فنلندا، «ليس معروفًا أنني أتسلل واختفي بهدوء خلف الزاوية»، مضيفا أنه من الأفضل أن أقول ما قيل بالفعل بشكل مباشر، وكذلك للطرف المعني، وهذا ما أردت أن أفعله».

وأضاف الرئيس الفنلندي في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» يوم الأحد، إن بوتين قال إنه يعتقد أن الخطوة ستكون خطأ، لكنه لم يكرر التهديدات السابقة، بأن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات مضادة من موسكو، وفقا لما نقلت الجارديان البريطانية.

رئيس فنلندا: لا توجد مشكلات فورية

قال نينيستو: «إجمالاً، كان النقاش هادئًا وهادئًا للغاية، كما يمكنني القول.. المفاجأة كانت أنه أخذ الأمر بهدوء شديد»

أضاف: «عليك أن تضع في اعتبارك أن ما قاله لا يعني أنه يجب ألا تكون طوال الوقت مدركًا، ومتابعة لما يحدث بالفعل، ولكن حتى الآن، يبدو أنه لا توجد مشاكل فورية قادمة».

فيما أكد أمين عام حلف الأطلسي ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، استعداد التكتل العسكري تعزيز الضمانات الأمنية لفنلندا والسويد قبل انضمامهما، ولا سيما من خلال ترسيخ وجود الناتو في البلدين.

أمريكا تعلن دعمها لانضمام فنلندا والسويد للناتو

وقال ستولتنبرج في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في برلين، إن «فنلندا والسويد تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية.. سنحاول تسريع العملية»، قائلا إن «انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن العدوان غير مجد».

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، عقب اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين، إن الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلب كلّ من السويد وفنلندا للانضمام في حال اختارتا الترشح رسميا لعضوية الحلف.