كندا تعرب عن دعمها لطلب فنلندا بالانضمام لحلف شمال الأطلسي

أعربت كندا، اليوم، عن دعمها لطلب فنلندا، بالانضمام لحلف شمال الأطلسي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

طلب السويد للانضمام للناتو

ومن المتوقع أن تعلن السويد، نيتها التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في وقت لاحق، ويأتي ذلك بعد أن قالت فنلندا في وقت مبكر من اليوم، إنها ستقدم طلبًا خاصًا بها.

وأعلن الرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين أن هذا يوم تاريخي، وقال «نينيستو» عن قرار فنلندا «يبدأ عهد جديد».

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس فنلندا، إنه يرتكب «خطأ» بالانضمام إلى حلف الناتو، لأنه لا يواجه «تهديدات أمنية».

فنلندا تؤكد رسمياً رغبتها في الانضمام للناتو

وكانت فنلندا قد أكدت رسميًا في وقت سابق أنها تنوي الانضمام إلى «الناتو»، متخلية عن عقود من عدم الانحياز العسكري في تحول تاريخي في السياسة نتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا والذي سيعيد رسم الخريطة الأمنية لأوروبا.

وقال الرئيس سولي نينيستو في مؤتمر صحفي: «اتفق الرئيس ولجنة السياسة الخارجية التابعة للحكومة على أنه بعد التشاور مع البرلمان، ستتقدم فنلندا بطلب لعضوية الناتو»، وتابع: «تولد فنلندا المحمية كجزء من منطقة اسكندنافية مستقرة وقوية ومسؤولة»، وأشاد بالقرار ووصفه بأنه «يوم تاريخي» لبلد الشمال، مضيفًا: «إن حقبة جديدة تفتح، حدث الكثير منذ اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، نحن نكتسب الأمان، ونشاركه أيضًا، من الجيد أن تضع في اعتبارك أن الأمن ليس لعبة محصلتها صفر».

إرسال اقتراح الانضمام

وقالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن الاقتراح سيرسل إلى البرلمان يوم الإثنين للتصديق عليه، ونأمل في تأكيد القرار في الأيام المقبلة، وقالت إن الأمر سيستند إلى تفويض قوي.