أول رد روسي بعد طلب فنلندا الانضمام لـ«الناتو»: سنعزز وجودنا العسكري على الحدود

قال مجلس الاتحاد الروسي إن موسكو ستعزز وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا إذا انضمت للناتو، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن رئيس فنلندا سولي نينيستو أن بلاده ستسعى للحصول على عضوية الناتو، منوهة بأنها ستقدم طلبا للانضمام للحلف، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار خلال الأيام المقبلة.

رئيس فنلندا: سنسعى للحصول على عضوية الناتو

ومن المقرر أن تقدم فنلندا طلب العضوية الرسمي إلى مقر الناتو في بروكسل الأسبوع المقبل، وتشترك فنلندا في حدود طويلة مع روسيا.

ورحب حلف شمال الأطلسى، «الناتو»، بطلب فنلندا الانضمام للحلف، في الوقت الذي تعتزم السويد تقديم طلب للانضمام للناتو أيضا.

الانضمام للناتو سبب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا

يشار إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا والتي اندلعت قبل نحو 3 أشهر، يرجع سبب اندلاعها إلى اعتزام أوكرانيا تقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسي.