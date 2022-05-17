معلومات عن «طارق البوهي وأحمد التلاوي» المشاركان في «مصر تستطيع بالصناعة»

تنطلق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، نهاية مايو الجاري، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، بحضور عدد كبير من خبراء المصريين بالخارج، بجانب حضور الخبراء ورجال الصناعة داخل مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن طارق الهوبي، وأحمد التلاوي، خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

5 معلومات عن طارق الهوبي

1- حاصل على درجة الدكتوراه في الأغذية الصحية والوظيفية.

2- لديه خبرة لأكثر من 35 عاما في مجال الصناعات الغذائية في العديد من الكيانات الرائدة عالميا وإقليميا ومحليا، «مصر، إسبانيا، فرنسا، اليمن، السودان، السعودية، تركيا، والسنغال».

3- لديه مزيج من الخبرات في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، والخبرات العلمية فى منتجات (الألبان، العصائر، الدواجن، اللحوم)، والخبرات التقنية المكتسبة، فى جميع التخصصات التشغيلية والتصنيعية، والتي تشمل: «التصنيع، الابتكار الغذائي، مختبرات الأغذية، مراقبة الجودة، ضمان الجودة، التغذية، تخطيط الإنتاج، سلسلة الإمداد، والخدمات اللوجيستية».

4- المدير التنفيذي للعمليات والتشغيل، شركة جريكو مصر للصناعات الغذائية.

5- استشاري تصميم وتطوير المنتجات الغذائية لعدد من الشركات الدولية خارج مصر.

8 معلومات عن أحمد التلاوي

1- خبير شبكات القوي الكهربية الذكية، بجامعة مدينة نيويورك، ومشارك بمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

2- حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة المنيا، ودرجة الدكتوراه من جامعة فلوريد الدولية بميامي.

3- يعمل كأستاذ مساعد ومشرف على برنامج الدكتوراه بقسم الهندسة الكهربية بجامعة مدينة نيويورك.

4- مؤسس معمل بحوث شبكات القوي الكهربية الذكية بجامعة مدينة نيويورك، وقائد مشاريع بحث وتطوير عملاقة، بالتعاون مع هيئة البحث الوطني الأمريكية، وحكومة ولاية نيويورك.

5- قائد مشروع تطوير كفاءة الطاقة لمترو الأنفاق بولاية نيويورك.

6- استشاري للعديد من الشركات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

7- حائز على جائزة هيئة البحث الوطني الأمريكية «كارير»، وهي أشهر جائزة مرموقة تعطى لصفوة أساتذة الجامعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

8- عضو للجان تنظيم كبري المؤتمرات الدولية في مجال شبكات القوي الكهربية.