للمصريين بالخارج.. خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين «فيديو»

تهتم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وإطلاق المبادرات التي تفيدهم، بجانب عدد كبير من الخدمات التي تتيحها لهم، سواء الخدمات الخاصة بالوزارة، أو بالوزارات والقطاعات المصرية.

أتاحت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمصريين بالخارج، إمكانية الحصول على الخدمات المختلفة، المتعلقة بالوزارة، والخدمات التى تتعلق بمختلف المصالح الحكومية المصرية، بشكل إلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين

1- تبدأ خطوات الاستفادة من خدمات «الهجرة» أون لاين، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني، لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر هذا الرابط.

2- تطهر أمامك الشاشة الرئيسية لموقع وزارة الهجرة.

3- قم بالضغط على «خدمات المصريين بالخارج».

4- ستطهر أمامك نافذة بها جميع الخدمات التى تتيحها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج.

5- قم بإختيار الخدمة الراغب فى الحصول عليها، ومن ثم تتمكن من الحصول على الخدمة «أون لاين».

خدمات «الهجرة» للمصريين بالخارج

ومن ضمن خدمات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أتاحت الخط الساخن برقم «19787»، بجانب إمكانية التواصل مع الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«يوتيوب».

أما عن الخدمات التى تتيحها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تتمثل في الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وخدمات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى خدمات التعليم، الصحة، التجنيد، وغيرها من الخدمات المختلفة، المتعلقة بوزارات وقطاعات الدولة المصرية.