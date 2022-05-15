وزيرة الهجرة: مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» يأتي في توقيت بالغ الأهمية

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن إطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج.

طرح مقترحات لتجاوز أي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة في مصر

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن توقيت إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يساهم في دعم استراتيجية الدولة للتعامل مع مقتضيات المشهد العالمي المتشابك، والتحديات التي أحدثتها التطورات الوبائية والاقتصادية والجيوسياسية على الأسواق الصاعدة، وعلى مجمل النشاط الاقتصادي العالمي ككل.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أن توقيت إطلاق المؤتمر، سيساهم في طرح مقترحات لتجاوز أي تحديات قد تواجه قطاع الصناعة في مصر.

تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع

وضربت وزيرة الهجرة، مثالا بأن وزارة الهجرة على تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، بصدد مؤتمرات «مصر تستطيع» السابقة، ما نتج عنه تنفيذ توصيات عدة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة تستعد خلال هذه الأيام، للتحضير للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والتي سيتم إطلاقها نهاية مايو الجاري، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، وذلك من خلال عمل لقاءات مع المشاركين في المؤتمر.

ونوهت وزيرة الهجرة، إلى أن أبرز محاور «مصر تستطيع بالصناعة»، تتمثل في بحث مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وستحظى هذه النسخة من المؤتمر، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج، في مجال الصناعة، لحضور جلسات وفعاليات هذه النسخة من المؤتمر.

وتطرقت السفيرة نبيلة مكرم، للحديث عن أهمية اطلاق النسخة المختلفة، ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تساعد على فتح آفاق التعاون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، كلا في مجاله.