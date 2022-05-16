البحرية الصينية: المدمرة «لاسا» جاهزة للمهام البعيدة بعد اجتياز اختبار شامل

اجتازت المدمرة الكبيرة الثانية من النوع «055» التابعة للبحرية الصينية، وجيش التحرير الشعبي الصيني مؤخرًا تقييمًا تدريبيًا كاملًا اختبر بشكل شامل قدرات الدفاع الجوي للسفينة والهجوم البحري والقدرات المضادة للغواصات في معارك وهمية، وقال الخبراء الصينيون إنَّ السفينة الحربية التي تبلغ إزاحتها أكثر من 10 آلاف طن جاهزة بنسبة 100% للمهام البحرية البعيدة.

المدمرة خاضت اختبارات معقدة مع ثلاثة طرادات أخرى

وبحسب صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، فإن نظم التقييم التي يقوم بها مركز تدريب السفن الملحق بالأسطول الشمالي لجيش التحرير الشعبي الصيني، وضع تقييمًا بمدمرة مع 3 طرادات من النوع «056A»، من خلال اختبار بحري لمدة 3 أيام في منطقة غير معلنة في البحر الأصفر، وذلك حسبما أعلن التلفزيون الصيني.

وقال التقرير إنَّ الأسطول أطلق بقيادة المدمرة «لاسا» أسلحة تشمل بنادق رئيسية وأنظمة أسلحة قريبة وطلقات تشويش وطوربيدات، كما شحذ بشكل شامل أسلحة الدفاع الجوي للسفن والهجوم البحري والقدرات المضادة للغواصات في بيئات بها أنظمة تشويش كهرومغناطيسي معقدة.

«لاسا» انضمت السفن السطحية الأخرى والغواصات

وتابعت الصحيفة الصينية من أجل جعل الاختبارات أكثر صعوبة وواقعية، انضمت السفن السطحية الأخرى والغواصات وطائرات الإنذار المبكر والمروحيات إلى التقييم إما كأعداء وهميين أو كقوات صديقة، حسبما ذكر التليفزيون الصيني، مع مشاهد تظهر طائرة هليكوبتر «Z-9» تقلع مع الرحلة، وكان سطح السفينة لاسا، وما يبدو أنه مدمرة من النوع «052D» تبحر في مكان ليس بعيدًا، على الرغم من عدم إمكانية تمييزها تمامًا بسبب ضباب البحر الكثيف.

وقال وي دونجكسو الخبير العسكري في بكين لصحيفة «جلوبال تايمز»، إنَّه مع الانتهاء من تقييم التدريب الكامل، أصبحت لاسا الآن جاهزة بنسبة 100% من حيث القدرة القتالية، مع تجاوب الطاقم بشكل جيد مع الأسلحة والمعدات المتقدمة في السفينة.