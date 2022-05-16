ارتفاع صادرات مصر من الأدوية 19.4% في الربع الأول من 2022

حققت صادرات قطاع الأدوية والصناعات الطبية ارتفاعا بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، إنّ صادرات القطاع سجلت ما قيمته 209 ملايين دولار مقارنة بنحو 175 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 .

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري أن القطاع يمثل نحو 2,3% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري والتي بلغت 9,176 مليار دولار.

ونمت صادرات مستحضرات التجميل بنسبة 35,3% خلال الربع الأول من 2022 لتسجل 134 مليون دولار في مقابل 99 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

صادرات المستلزمات

وزادت صادرات المستلزمات الطبية بنحو 23,8% خلال الفترة من «يناير- مارس 2022»، لتبلغ ما قيمته 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار في نفس الفترة من 2021.

وانخفضت صادرات الأدوية خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2022 بنسبة 11% لتسجل ما قيمته 49 مليون دولار مقابل 55 مليون دولار في نفس الفترة من 2021.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري، إن قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية قد تحقق نمو بما لا يقل عن 30% سنوياً كنتيجة طبيعية لدخول الأدوية ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، والذي يعتبر بشكله الحالي أحد أهم برامج تنمية الصادرات للقطاعات المختلفة.

مستهدف الصادرات

وأضاف أن انضمام الأدوية للبرنامج الجديد لدعم الصادرات من شأنه اعطاء دفعة قوية لصادرات المجلس من هذا القطاع خلال العامين المقبلين، موضحا أنه من المستهدف تحقيق صادرات أدوية بما يتراوح بين 390-400 مليون دولار خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن وجود دعم لتسجيل الأدوية بنسبة 50% سوف يساهم في أحداث طفرة وكذلك زيادة عدد المصدرين من الشركات الصغيرة خاصة وأن تكلفة التسجيل تبدأ مما لا يقل عن 50 ألف دولار وتصل إلى نصف أو مليون دولار، وهو ما كان يمثل عائق أمام توسيع قاعدة المصدرين والمنتجات المصدرة.