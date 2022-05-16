شكوى تطالب بوقف إقامة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم في يونيو المقبل

تقدم الكاتب الصحفي محمد شكر، بطلب رسمي لوقف إقامة مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، المقرر إقامة دورته الأولى في الفترة من 25 إلى 30 يونيو 2022، بصفته عضو مؤسس بمؤسسة «سينماتوجراف»، للثقافة والفنون، وعضو مجلس أمناء المؤسسة المنظمة للمهرجان.

عدم توافر أي مبالغ مالية في حسابات المؤسسة تكفي لإقامة المهرجان

وفجر محمد شكر مفاجأة بخصوص مهرجان بورسعيد، بعد تأكيده في الشكوى التي قدمها لإدارة غرب القاهرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عدم توافر أي مبالغ مالية في حسابات المؤسسة، تكفي لإقامة مهرجان بورسعيد، رغم إعلان تنظيم المهرجان في غضون شهر.

تعثر المشروع وتأجيل إقامة المهرجان منذ عام 2020

وأشار «شكر»، إلى تعثر المشروع وتأجيل إقامة مهرجان بورسعيد منذ عام 2020 وحتى الآن، متعجباً من الإعلان عن إقامة الدورة الأولى من المهرجان، رغم عدم وجود أي مبالغ مالية تمكن المؤسسة من إقامة المهرجان، وعدم الحصول على موافقة المجلس لتمويل أي جهة للمهرجان في محاضر المؤسسة الرسمية والمتاحة لدى الإدارة المختصة ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت الشكوى المقدمة التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، تشديد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، في مادته الـ 24، على أهمية الكشف عن مصادر التمويل، وأن تودع الأموال في حساب المؤسسة والتأشير في سجلاتها بذلك، وتقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق، وإخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد «شكر»، عدم حدوثه حتى الآن، رغم بدء العد التنازلي لإقامة المهرجان، التي قدرت ميزانيته عام 2020 بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري.