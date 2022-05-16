القوى العاملة: صرف 13.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بمرسى مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ13 ألفًا و881 عاملًا غير منتظم مسجلًار، بإجمالي 13 مليونا و881 ألف جنيه.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الاثنين، إن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، بصرف 91 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 46 عاملًا من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين.

تعيين 62 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري

وأشار «سعفان»، إلى أن المديرية قامت بتعيين 62 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب « قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين وصل عددهم لـ249 طالب عمل.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 91 منشأة، والقيام بـ 6 حملات تفتيشية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد ندوة توعية، ومنح 13 رخصة.

استخراج 149 شهادة قياس مستوى مهارة

ولفت مدير المديرية، إلى استخراج 149 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 264 منشأة؛ ما أسفر عن تحرير 23 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث شكوتين، وعمل 4 زيارات عمالية.