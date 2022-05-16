مكتبة الإسكندرية تتراجع عن قرار إغلاقها في الذكرى الـ20 لافتتاحها

عاشت مكتبة الإسكندرية، حالة من التخبط فور الإعلان على الصفحة الرسمية للمكتبة بغلق المكتبة غدًا الثلاثاء، احتفالاً بمرور 20 عاماً على افتتاح المكتبة الحديثة، والتي تم افتتاحها في 16 أكتوبر 2002، وانهالت التعليقات الغاضبة من إغلاق المكتبة في هذا اليوم بوجه الباحثيين والزوار خاصة مع تقيليل عدد ساعات العمل وعدد معين في الدخول اليومي، مع غلق غرف البحث منذ انتشار فيروس كورونا وحتى الآن، ثم عادت وقررت التراجع عن القرار والافتتاح مجددًا أمام الزوار ولكن بشروط.

مكتبة الإسكندرية تعلن عن الإغلاق احتفالا بمرور 20 عاما

تفاجأ رواد مكتبة الإسكندرية، بتنويه مهم على الصفحة الرسمية يعلن غلق المكتبة أمام الرواد في يوم استثنائي غدًا الثلاثاء، بسبب الاحفتال بمرور 20 عاما ولكن الأمر متخبط، أولا افتتاح المكتبة في شهر أكتوبر وليس مايو، ثانياً الاحتفال بالافتتاح يجعل المنشأة الثقافية تحتفل مع الجمهور وتفتح أبوابها ولكن ما حدث كان العكس.

وقالت المكتبة في منشورها نصاً: «تعلن مكتبة الإسكندرية، أنها سوف تغلق أبوابها للجمهور يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، بمناسبة الاحتفال بمرور ٢٠ عاماً على افتتاح مكتبة الإسكندرية، على أن تستأنف المكتبة العمل يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، بالمواعيد التالية: من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:30 ظهراً، وسوف تُغلَق أبوابها يومي (الجمعة والسبت)، على ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا عن 500 قارئ، 300 لحاملي التذاكر اليومية و200 لأعضاء المكتبة.

مكتبة الإسكندرية تتراجع في قرار الغلق

وبعد 3 ساعات من إعلان مكتبة الإسكندرية، وبعد الكثير من التعليقات الغاضبة من الرواد والباحثين، خاصة وأن الغلق في أيام الامتحانات وإنهاء الأبحاث حيث يعتمد على المكتبة ألوف الباحثين يومياً إضافة إلي تقليل عدد الرواد منذ كورونا مما يسبب عدم القدرة على الدخول يومياً وغلق يومي الجمعة والسبت.

وقررت مكتبة الإسكندرية التراجع عن الغلق من خلال منشور آخر جاء نصه: «استجابة لرواد مكتبة الإسكندرية من الطلبة والباحثين والقراء، قرر الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة بفتح المكتبة يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، علما بأن الاحتفالية خاصة بكبار زوار المكتبة وستقام بقاعة الاطلاع الرئيسية».

زوار مكتبة الإسكندرية يغضبون بسبب احتفالية كبار الزوار

فيما غضب زوار المكتبة من إعلانها أنها ستغلق مبكرا بسبب احتفالية كبار الزوار، خاصة وأن المفترض أن يشارك الجمهور في احتفالية الافتتاح.

مرور 20 عاماً علي مكتبة الإسكندرية

وتحتفل مكتبة الإسكندرية، بمرور 20 عاما على افتحاتها، وذلك في يوم 16 أكتوبر 2002.