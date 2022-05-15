مكتبة الإسكندرية تعلن غلق أبوابها أمام الجمهور الثلاثاء.. اعرف السبب

أعلنت مكتبة الإسكندرية، أنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، بمناسبة الاحتفال بمرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية، على أن تستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، بالمواعيد التالية:

من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 3:30 عصرًا، وستُغلَق أبوابها يومي (الجمعة والسبت)، على ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا عن 500 قارئ، 300 لحاملي التذاكر اليومية و200 لأعضاء المكتبة.

مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة الشيخ زايد

كانت مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، قد فازت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ16.

وتعد مكتبة الإسكندرية، إرثاً ثقافياً يحمل حضارة الماضي وعبقه فهي إعادة وبعث لمكتبة الإسكندرية القديمة، وقد جاءت هذه المكتبة الجديدة أكبر مكتبة في عصرها وقد افتتحت في 16 أكتوبر 2002 بمشاركة عالمية.

وتضم المكتبة ملايين الكتب باللغات المختلفة وأرشيف الانترنت الذي يمد القراء في شتى بقاعالأرض بما يطلبونه من كتب، كما استحدثت مشروع سفارة المعرفة فروعاً في الجامعات المصرية في محافظات مصر، كي تسهل للطلاب والشباب والباحثين فروع العلم بشتى مصادره ومراجعه، دون الانتقال إلى مركز المكتبة بالإسكندرية.

أنشطة متعددة لـ مكتبة الإسكندرية

ولم يتوقف نشاطها على ما جمعته من كتب ومجلات، بل قامت بنشر كتب تعد فريدة في بابها، وأسهمت في النشاط الثقافي والفني بدعوة كبار المثقفين والمفكرين لمؤتمرات وندوات ثقافية حضورا وعبر الفضاء الإلكتروني، ما يعد تحريكاً لبحر الثقافة العربية وتقديمها للعالم عبر التقنيات الحديثة.

كما تضم مكتبة الإسكندرية العديد من المكتبات المتخصصة ومنها، مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والتي تحتوي على مجموعة ثرية من المواد المطبوعة والسمعية والبصرية في مجال الفنون.

وتشمل المجموعة المطبوعة كتبًا ونوتات موسيقية ودوريات، أما المواد السمعية والبصرية، فتضم طائفة من الأفلام السينمائية والتسجيلية والبرامج التعليمية، وأدوات التعليم الذاتي في مجال اللغات والكمبيوتر.